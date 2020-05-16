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На сентябрь перенесли торжества в честь 215-летия Новочеркасска

16 мая 2020, 12:21
Фото: novochgrad.ru
Юбилейные торжества в честь 215-й годовщины со дня образования Новочеркасска перенесли с 16 мая на сентябрь, сообщили в городской администрации.

В субботу в городе возложили цветы к памятникам основателю города атаману Матвею Платову, который два века назад заложил первый камень столицы Донского казачества на берегу реки Тузлов. Красные гвоздики возложили к памятникам Платову на центральной площади города и на площади Ермака.

После возложения цветов в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем Соборе прошла панихида памяти основателя Новочеркасска.

Торжества отложили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. На 16 мая в Ростовской области выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, COVID-19 подтвердился сразу у 112 человек.

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