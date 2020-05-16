На сентябрь перенесли торжества в честь 215-летия Новочеркасска

В субботу в городе возложили цветы к памятникам основателю города атаману Матвею Платову, который два века назад заложил первый камень столицы Донского казачества на берегу реки Тузлов. Красные гвоздики возложили к памятникам Платову на центральной площади города и на площади Ермака.
После возложения цветов в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем Соборе прошла панихида памяти основателя Новочеркасска.
Торжества отложили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. На 16 мая в Ростовской области выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, COVID-19 подтвердился сразу у 112 человек.