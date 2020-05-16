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Несколько междугородних автобусов возобновили рейсы из Ростова

16 мая 2020, 12:53
Фото: rostovgortrans.ru
В Ростове-на-Дону возобновили работу несколько межрегиональных автобусных маршрутов, сообщается на сайте "Донавтовокзала".

Желающие могут уехать из Ростова в Ставрополь, Нальчик, Москву, Махачкалу и Белгород. Кроме того, уже ходят автобусы из Новочеркасска в Ставрополь и из Таганрога в Москву, а с 18 мая откроется направление Новочеркасск-Нефтекумск.

Кроме того, из Ростова ходят автобусы в 18 населенных пунктов области, в частности, можно уехать в Таганрог, зверево, Миллерово, Волгодонск и другие города региона. Для поездки в другой район или за пределы области нужна веская причина и документы, ее подтверждающие.

Ранее в Ростовской области возобновили работу ярмарки для реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

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