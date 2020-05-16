Несколько междугородних автобусов возобновили рейсы из Ростова

Кроме того, из Ростова ходят автобусы в 18 населенных пунктов области, в частности, можно уехать в Таганрог, зверево, Миллерово, Волгодонск и другие города региона. Для поездки в другой район или за пределы области нужна веская причина и документы, ее подтверждающие.