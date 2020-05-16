Несколько междугородних автобусов возобновили рейсы из Ростова

Желающие могут уехать из Ростова в Ставрополь, Нальчик, Москву, Махачкалу и Белгород. Кроме того, уже ходят автобусы из Новочеркасска в Ставрополь и из Таганрога в Москву, а с 18 мая откроется направление Новочеркасск-Нефтекумск.
Кроме того, из Ростова ходят автобусы в 18 населенных пунктов области, в частности, можно уехать в Таганрог, зверево, Миллерово, Волгодонск и другие города региона. Для поездки в другой район или за пределы области нужна веская причина и документы, ее подтверждающие.
Ранее в Ростовской области возобновили работу ярмарки для реализации продовольственных и непродовольственных товаров.