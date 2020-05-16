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Парк за 28 млн руб построят по нацпроекту в Ростовской области

16 мая 2020, 08:11
Фото: aksayland.ru
В поселке Октябрьский Ростовской области началась подготовка к строительству нового парка, сообщили в администрации Аксайского района.

Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ оценили в 28 миллионов рублей.

Парк находится в центре поселка, рядом расположены школа, сельский дом культуры, магазины. Уже выбран подрядчик, который проведет в работы.

«Сейчас на территории ведется демонтаж старой плитки, в новом парке появятся пешеходные дорожки. Рабочие установят новые скамейки, урны, современное освещение, оборудуют детскую игровую и спортивную площадки», — сказано в сообщении.

Также в парке установят сцену. Отмечается, что работы должны завершиться до 1 ноября.

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