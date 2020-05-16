Следователи разбираются в причинах смерти парня на ступеньках перехода в Ростове

Инцидент произошел утром возле СКЖД на Театральной площади в подземном переходе. Парня в неадекватном состоянии в переходе видели многие, однако вызвать скорую помощь никто не решился.
По предварительной информации, 28-летний мужчина, проживающий в Шахтах, употребил большую дозу наркотических веществ, из-за чего и наступила внезапная смерть. Сотрудников полиции вызвали очевидцы, когда парень упал на ступеньки и не подавал никаких признаков.
«В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося», - рассказал источник.