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Следователи разбираются в причинах смерти парня на ступеньках перехода в Ростове

16 мая 2020, 09:08
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону расследуются причины смерти молодого человека на ступеньках подземного перехода, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром возле СКЖД на Театральной площади в подземном переходе. Парня в неадекватном состоянии в переходе видели многие, однако вызвать скорую помощь никто не решился.

По предварительной информации, 28-летний мужчина, проживающий в Шахтах, употребил большую дозу наркотических веществ, из-за чего и наступила внезапная смерть. Сотрудников полиции вызвали очевидцы, когда парень упал на ступеньки и не подавал никаких признаков.

«В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося», - рассказал источник.

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