Следователи разбираются в причинах смерти парня на ступеньках перехода в Ростове

По предварительной информации, 28-летний мужчина, проживающий в Шахтах, употребил большую дозу наркотических веществ, из-за чего и наступила внезапная смерть. Сотрудников полиции вызвали очевидцы, когда парень упал на ступеньки и не подавал никаких признаков.