Стало известно, сколько зарабатывают прокуроры Ростовской области

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов за 2019 год заработал более 3,5 миллиона рублей. В собственности у него есть два гаража, земельный участок и дом. Его супруга владеет квартирой площадью 63,1 квадратных метра, а также машиной Mercedes Glk 300 4 matic. За год она заработала 59 тысяч рублей.
Заместитель Баранова Андрей Сысоенко смог заработать за это же время почти 5 миллионов рублей. Однако недвижимости и машин у него не оказалось. Его жена задекларировала доход 739 тысяч и машину Fiat.
Еще один заместитель Алексей Рощин показал доход 2,6 миллиона рублей, его жена — 2,1 миллиона рублей. В семье есть два дома и два земельных участка, машины Audi Q7 и Peugeot 308.
Другой зам Сегей Фрост заработал за год 3,6 миллиона рублей. В собственности у него есть квартира и внедорожник Toyota. Его супруга задекларировала доход 1,2 миллиона рублей.
Белокалитвинский городской прокурор Владимир Шевченко, который заработал 1,8 миллиона, имеет в собственности катер, участок и гараж. Его жена владеет квартирой площадью 75 «квадратов».
У Каменского городского прокурора годовой доход превысил 9,1 миллиона рублей, а его жены — 78 тысяч рублей. В семье нет недвижимости и автомобилей.
Заработок прокурора Донецка Антона Кугатова достиг 2,1 миллиона рублей, его жены — 2,4 миллиона. У них в собственности есть две квартиры, два дома, земельный участок и кроссовер Volkswagen Teramont.