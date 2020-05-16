Стало известно, сколько зарабатывают прокуроры Ростовской области

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов за 2019 год заработал более 3,5 миллиона рублей. В собственности у него есть два гаража, земельный участок и дом. Его супруга владеет квартирой площадью 63,1 квадратных метра, а также машиной Mercedes Glk 300 4 matic. За год она заработала 59 тысяч рублей.