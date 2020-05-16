rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, сколько зарабатывают прокуроры Ростовской области

16 мая 2020, 14:17
Фото: https://pixabay.com
Прокуратура Ростовской области опубликовала информацию о доходах сотрудников за 2019 год, данные размещены на сайте надзорного ведомства.

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов за 2019 год заработал более 3,5 миллиона рублей. В собственности у него есть два гаража, земельный участок и дом. Его супруга владеет квартирой площадью 63,1 квадратных метра, а также машиной Mercedes Glk 300 4 matic. За год она заработала 59 тысяч рублей.

Заместитель Баранова Андрей Сысоенко смог заработать за это же время почти 5 миллионов рублей. Однако недвижимости и машин у него не оказалось. Его жена задекларировала доход 739 тысяч и машину Fiat.

Еще один заместитель Алексей Рощин показал доход 2,6 миллиона рублей, его жена — 2,1 миллиона рублей. В семье есть два дома и два земельных участка, машины Audi Q7 и Peugeot 308.

Другой зам Сегей Фрост заработал за год 3,6 миллиона рублей. В собственности у него есть квартира и внедорожник Toyota. Его супруга задекларировала доход 1,2 миллиона рублей.

Белокалитвинский городской прокурор Владимир Шевченко, который заработал 1,8 миллиона, имеет в собственности катер, участок и гараж. Его жена владеет квартирой площадью 75 «квадратов».

У Каменского городского прокурора годовой доход превысил 9,1 миллиона рублей, а его жены — 78 тысяч рублей. В семье нет недвижимости и автомобилей.

Заработок прокурора Донецка Антона Кугатова достиг 2,1 миллиона рублей, его жены — 2,4 миллиона. У них в собственности есть две квартиры, два дома, земельный участок и кроссовер Volkswagen Teramont.

Материалы по теме
Заработок главы Следкома по Ростовской области вырос на 7% в 2017 годуСтал известен заработок ФК «Ростов» на трансферахГодовой заработок главного прокурора Ростовской области вырос на 500 тыс руб
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28