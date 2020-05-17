Мошенники пытаются обмануть ростовчан на теме коронавируса

Неизвестные рассылают смс, в которых заявляют о нарушении режима самоизоляции. Они требуют оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей и дают для этого номер телефона.
Мошенники просят перевести деньги в течение суток, иначе они угрожают возбуждением уголовного дела. Ростовчане попросили местных жителей не верить аферистам.
«Ох уж эти мошенники, все новые и новые способы придумывают», — прозвучало в комментариях.
«Весьма примитивный лохотрон. Неужели на это еще кто-то ведется? Даже „звонки из банка“ и те изобретательнее», — написал один из пользователей.