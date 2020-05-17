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Мошенники пытаются обмануть ростовчан на теме коронавируса

17 мая 2020, 15:02
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону появились мошенники, которые пытаются обмануть местных жителей на теме коронавирусной инфекции, сообщили местные жители в соцсетях.

Неизвестные рассылают смс, в которых заявляют о нарушении режима самоизоляции. Они требуют оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей и дают для этого номер телефона.

Мошенники просят перевести деньги в течение суток, иначе они угрожают возбуждением уголовного дела. Ростовчане попросили местных жителей не верить аферистам.

«Ох уж эти мошенники, все новые и новые способы придумывают», — прозвучало в комментариях.

«Весьма примитивный лохотрон. Неужели на это еще кто-то ведется? Даже „звонки из банка“ и те изобретательнее», — написал один из пользователей.

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