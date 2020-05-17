rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Письма с вымогательством денег нашли под дворниками владельцы автомобилей в Батайске

17 мая 2020, 12:40
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Автовладельцы Батайска утром воскресенья нашли под дворниками своих машин письма с вымогательством денег, сообщили очевидцы в соцсети.

«Сегодня ночью по центральным улицам Батайска под дворники машин мошенники разложили листы А4 с текстом о вымогательстве денег. Причем клали под дворники дорогих авто», — сказано в сообщении.

В тексте письма указан номер банковской краты, на который необходимо перевести 30 тысяч рублей. В случае, если владелец автомобиля не переведет деньги или обратится в полицию, злоумышленники обещают сжечь машину.

Ранее жительница Ростова лишилась 400 тысяч рублей, поверив представившемуся сотрудником банка мошеннику.

Материалы по теме
Авдоката осудили в Ростове за вымогательство денег у подозреваемого в убийствеОбвинение в вымогательстве предъявили члену банды Цапков Вячеславу ЦеповязуНа вымогательство денег у школьников бомжами пожаловались ростовчане
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28