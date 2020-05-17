Письма с вымогательством денег нашли под дворниками владельцы автомобилей в Батайске

«Сегодня ночью по центральным улицам Батайска под дворники машин мошенники разложили листы А4 с текстом о вымогательстве денег. Причем клали под дворники дорогих авто», — сказано в сообщении.
В тексте письма указан номер банковской краты, на который необходимо перевести 30 тысяч рублей. В случае, если владелец автомобиля не переведет деньги или обратится в полицию, злоумышленники обещают сжечь машину.
Ранее жительница Ростова лишилась 400 тысяч рублей, поверив представившемуся сотрудником банка мошеннику.