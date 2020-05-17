Стало известно, обращались ли с жалобами владельцы донских концертных площадок

По словам Дерезы, представители площадок для выступлений не обращались к нему с жалобами. Он предположил, что это связано с тем, что эту отрасль сразу признали пострадавшей.
Омбудсмен отметил, что представители концертной индустрии переживают не лучшие времена. «Отрасль замораживается, сотрудникам выплачивается МРОТ», — добавил он. По его словам, на то, сколько организаций закроется, влияют возможности владельцев: есть ли у них средства на зарплату сотрудникам, нужно ли им выплачивать кредиты.
При это Олег Дереза сообщил, что внешних требований, из-за которых их могут закрыть, нет. Однако важно, что произойдет после их открытия: время начало работы может прийтись на не сезон для закрытых площадок.
Больше о том, как представители концертной индустрии переживают время самоизоляции, читайте в материале RostovGazeta.