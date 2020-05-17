Стало известно, обращались ли с жалобами владельцы донских концертных площадок

​Омбудсмен отметил, что представители концертной индустрии переживают не лучшие времена. «Отрасль замораживается, сотрудникам выплачивается МРОТ», — добавил он. По его словам, на то, сколько организаций закроется, влияют возможности владельцев: есть ли у них средства на зарплату сотрудникам, нужно ли им выплачивать кредиты. ​