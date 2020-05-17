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За сутки в Ростове выявили 33 новых случая COVID-19

17 мая 2020, 12:26
Фото: pixabay.com
По состоянию на 17 мая в Ростове-на-Дону выявили 33 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в городской администрации.

«На 11.00 17.05.2020 года зарегистрировано 33 новых заболевших COVID-19, 20 пациентов выздоровели, 1 умер», — сказано в сообщении.

Кроме того, под наблюдением медицинских работников находятся 1169 человек, из них — 147 детей, 11 ростовчан выбыли из-под медицинского наблюдения. В обсерваторе находятся 25 человек, на лечении в стационаре 150 человек: 79 в МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко», а 71 в городской больнице № 20.

За все время в городе зафиксировали 687 заболевших COVID-19, 269 человек выздоровели, а 15 умерли.

На 17 мая в Ростовской области выявили 115 новых случаев коронавируса, всего зарегистрировано 2427 случаев заражений.

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