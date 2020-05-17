За сутки в Ростове выявили 33 новых случая COVID-19

«На 11.00 17.05.2020 года зарегистрировано 33 новых заболевших COVID-19, 20 пациентов выздоровели, 1 умер», — сказано в сообщении.
Кроме того, под наблюдением медицинских работников находятся 1169 человек, из них — 147 детей, 11 ростовчан выбыли из-под медицинского наблюдения. В обсерваторе находятся 25 человек, на лечении в стационаре 150 человек: 79 в МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко», а 71 в городской больнице № 20.
За все время в городе зафиксировали 687 заболевших COVID-19, 269 человек выздоровели, а 15 умерли.
На 17 мая в Ростовской области выявили 115 новых случаев коронавируса, всего зарегистрировано 2427 случаев заражений.