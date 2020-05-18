Apple заявила о возобновлении работы почти ста магазинов в мире

В соответствии с новым порядком работы, пишет газета «Известия», покупателям надлежит при входе надеть маску, которую они могут получить от сотрудников салонов в случае ее отсутствия. Вместе с тем, все посетителям будут измерять температуру тела. Клиентов проверят на наличие других симптомов COVID-19.