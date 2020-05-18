rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Apple заявила о возобновлении работы почти ста магазинов в мире

18 мая 2020, 12:18
Фото: pxhere.com
Старший вице-президент американской корпорации Apple Дейдра О'Брайен заявила о том, что примерно сто магазинов начнут работу в новом режиме из-за пандемии коронавируса.

В соответствии с новым порядком работы, пишет газета «Известия», покупателям надлежит при входе надеть маску, которую они могут получить от сотрудников салонов в случае ее отсутствия. Вместе с тем, все посетителям будут измерять температуру тела. Клиентов проверят на наличие других симптомов COVID-19.

Отмечается, что в магазине одновременно будут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для осуществления персонального обслуживания. Вместе с тем, на протяжение рабочего дня сотрудников торговых точек корпорации обязали проводить санобработку помещений.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14