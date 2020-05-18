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Благоустройство двух площадей за 27 млн руб проведут в Новочеркасске

18 мая 2020, 09:14
Фото: donland.ru
В Новочеркасске в конце августа завершатся работы по благоустройству двух площадей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Речь идет о площадях Ермака и Троицкая, работы уже начались. Для местных жителей Троицкая площадь является легендарной, она получила название в честь церкви, которая стояла здесь в 1810 году.

«Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие и устанавливают бортовой камень. Здесь появятся новая тротуарная плитка, 24 скамейки и урны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость работ составит 14,9 миллиона рублей. На площадь Ермака потратят 12,6 миллиона рублей, деньги выделили из областного и городского бюджетов.

Специалисты отремонтируют тротуары, установят бордюры, скамейки, урны, вазы, восстановят ступени и ограждения.

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