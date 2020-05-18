Благоустройство двух площадей за 27 млн руб проведут в Новочеркасске

Речь идет о площадях Ермака и Троицкая, работы уже начались. Для местных жителей Троицкая площадь является легендарной, она получила название в честь церкви, которая стояла здесь в 1810 году.
«Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие и устанавливают бортовой камень. Здесь появятся новая тротуарная плитка, 24 скамейки и урны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что стоимость работ составит 14,9 миллиона рублей. На площадь Ермака потратят 12,6 миллиона рублей, деньги выделили из областного и городского бюджетов.
Специалисты отремонтируют тротуары, установят бордюры, скамейки, урны, вазы, восстановят ступени и ограждения.