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Дистанционное образование не планируют сохранять в Ростовской области

18 мая 2020, 18:02
Фото: pixabay.com
Дистанционное образование не сможет заменить работу учителя и ученика в классе, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телепрограммы «О главном».

«Обычное образование может быть дополнено дистанционными механизмами, но не заменено ими», — прокомментировал ситуацию губернатор.

По словам Голубева, после снятия ограничений по коронавирусу образовательные учреждения области вернутся в обычный режим работы. Накопленный за период самоизоляции опыт дистанционного образования будут применять в дальнейшей работе.

Как отметил глава региона, в области удалось в сжатые сроки перевести работу образовательных учреждений в дистанционный режим, возникшие при этом проблемы были в основном технического характера и решались общими усилиями властей различного уровня.

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