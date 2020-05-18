Дистанционное образование не планируют сохранять в Ростовской области

«Обычное образование может быть дополнено дистанционными механизмами, но не заменено ими», — прокомментировал ситуацию губернатор.
По словам Голубева, после снятия ограничений по коронавирусу образовательные учреждения области вернутся в обычный режим работы. Накопленный за период самоизоляции опыт дистанционного образования будут применять в дальнейшей работе.
Как отметил глава региона, в области удалось в сжатые сроки перевести работу образовательных учреждений в дистанционный режим, возникшие при этом проблемы были в основном технического характера и решались общими усилиями властей различного уровня.