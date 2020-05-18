На 90 дней продлят в Ростовской области срок свидетельства на получение господдержки

Решение приняли для поддержки населения в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции.
«Срок действия свидетельств о праве на получение господдержки и земельных сертификатов составляет 90 календарных дней. Соответственно, этот срок продляется еще на 90 календарных дней со дня завершения режима повышенной готовности», — сказано в сообщении.
В области под продление сроков попадут 534 ранее выданных документа. В частности, земельные сертификаты уже получили многодетные семьи из Ростова, Таганрога и Батайска.