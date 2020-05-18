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Несуществующая компания из Миллерово поставляла масло в школы и больницы Ставрополья

18 мая 2020, 14:16
Фото: pixabay.com
Фантомное предприятие Ростовской области поставляло сливочное масло в больницы, школы и детские дома Ставропольского края, сообщили в управлении Россельхознадзора по СК и КЧР.

«Поступила информация от управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкия о том, что предприятие ИП Теклюк Р.М., осуществляющее производство сливочного масла на территории Ростовской области, является фантомным», — сказано в сообщении.

Представители ведомства выехали по месту размещения производства в городе Миллерово и ничего там не обнаружили.

При этом две компании Ставрополья получили тонну сливочного масла донского производства. Масло получили ООО «Югсоцпроект» в Ставрополе и ООО «НВ-Групп» в станице Ессентукская. Проведенная проверка показала, что первая компания уже успела реализовать полученное масло, а второй вообще не обнаружили по указанному адресу.

Полученную информацию направили в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю для рассмотрения в пределах компетенции и принятия мер реагирования. Также результаты проверки отправили в Минтруда, Минздрав и Минобразования Ставрополья.

Ранее в Ростовской области пресекли деятельность производителей фальсифицированной молочной продукции.

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#Новости#Происшествия
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