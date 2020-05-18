Несуществующая компания из Миллерово поставляла масло в школы и больницы Ставрополья

При этом две компании Ставрополья получили тонну сливочного масла донского производства. Масло получили ООО «Югсоцпроект» в Ставрополе и ООО «НВ-Групп» в станице Ессентукская. Проведенная проверка показала, что первая компания уже успела реализовать полученное масло, а второй вообще не обнаружили по указанному адресу.