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Одним из лидеров по выпуску масок в Ростовской области стала колония

18 мая 2020, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
До десяти тысяч масок в день выпускает исправительная колония № 15 в Батайске, следует из данных таблицы, размещенной на сайте правительства Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, больше всех масок выпускает индивидуальный предприниматель Дания Прибылов. Объем в сутки доходит до 30-35 тысяч масок, штука стоит три рубля. Исправительная колония № 15, расположенная в Батайске, производит до десяти тысяч средств защиты, их цена составляет 17-19 рублей. Компания «Мартин» в Шахтах, которая занимается пошивом одежды, также выпускает по десять тысяч масок, цена за штуку не указана.

Меньше всего средств защиты выпускают два индивидуальных предпринимателя: Базыкин и Чернявская (имена не указаны). В сутки они производят по десять штук.

Как следует из данных таблицы, всего в Ростовской области пошивом масок занимается 40 предприятий. Цена за одну маску варьируется от трех рублей до 150.

Больше о том, как Ростовская область справляется с масочным режимом, читайте в материале RostovGazeta.

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