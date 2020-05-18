Одним из лидеров по выпуску масок в Ростовской области стала колония

Согласно опубликованной информации, больше всех масок выпускает индивидуальный предприниматель Дания Прибылов. Объем в сутки доходит до 30-35 тысяч масок, штука стоит три рубля. Исправительная колония № 15, расположенная в Батайске, производит до десяти тысяч средств защиты, их цена составляет 17-19 рублей. Компания «Мартин» в Шахтах, которая занимается пошивом одежды, также выпускает по десять тысяч масок, цена за штуку не указана.