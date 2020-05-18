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Posted 18 мая 2020, 09:22

Published 18 мая 2020, 09:22

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Предпринимателя из Ростова оштрафовали за торговлю посудой в период самоизоляции

18 мая 2020, 09:22
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону была оштрафована женщина-предприниматель, которая осуществляла торговлю товарами не первой необходимости в период самоизоляции, сообщает don24.ru.

Женщина торговала посудой в районе Нахичевани в Ростове, несмотря на запрет властей, введенный из-за режима самоизоляции с 30 марта 2020 года. Протокол об административном правонарушении в отношении предпринимателя составили в апреле.

При этом нарушительница свою вину признала. За нарушение правил повышенной готовности, введенных в Ростовской области, ростовчанке придется заплатить штраф в размере тысячи рублей.

Напомним, что власти Ростовской области опровергли информацию о возобновлении работы салонов красоты и парикмахерских, а также магазинов непродовольственных товаров с 18 мая.

#Общество#Коронавирус#Новости
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