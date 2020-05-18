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«Спартак» выкупил форварда у «Крыльев Советов»

18 мая 2020, 14:19
Фото: pixabay.com
Соболев подписал долгосрочный контракт с красно-белыми.

Форвард Александр Соболев, выступавший за «Спартак» на правах аренды», продолжит карьеру в клубе, сообщает «Советский спорт».

Руководство красно-белых приняло решение выкупить 23-летнего форварда у «Крыльев Советов», после чего Соболев подписал долгосрочный контракт со «Спартаком».

В весенней части сезона кандидат в сборную России провел четыре матча за «Спартак» и отметился в них тремя результативными передачами.

Уроженец Барнаула до этого выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей». Ранее сообщалось, что переход Соболева обошелся «Спартаку» в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне премьер-лиги он занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

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