Страховой Дом ВСК предоставляет обеспечение по уплате таможенных платежей

Компания «Сигма-Софт», один из лидеров на рынке программного обеспечения для таможенного оформления, интегрировала в свои продукты возможность удобного и быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин.

ПоручительствоВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту. Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматическивносятся системой в электронную таможенную декларацию. Решениепризвано существенно ускорить и упростить выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. А значит, позволит участникам ВЭД эффективно и гибко решать задачи в области автоматизации таможенного транзита. Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису, а также имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.