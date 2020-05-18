Страховой Дом ВСК предоставляет обеспечение по уплате таможенных платежей

ПоручительствоВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту.
Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматическивносятся системой в электронную таможенную декларацию.
Решениепризвано существенно ускорить и упростить выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. А значит, позволит участникам ВЭД эффективно и гибко решать задачи в области автоматизации таможенного транзита.
Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису, а также имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.