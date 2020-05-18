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Страховой Дом ВСК предоставляет обеспечение по уплате таможенных платежей

18 мая 2020, 10:50
Фото: unsplash.com
Компания «Сигма-Софт», один из лидеров на рынке программного обеспечения для таможенного оформления, интегрировала в свои продукты возможность удобного и быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин.

ПоручительствоВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту.

Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматическивносятся системой в электронную таможенную декларацию.

Решениепризвано существенно ускорить и упростить выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. А значит, позволит участникам ВЭД эффективно и гибко решать задачи в области автоматизации таможенного транзита.

Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису, а также имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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