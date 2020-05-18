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В Интернет попали личные данные нарушителей самоизоляции

18 мая 2020, 09:56
Фото: RostovGazeta
В Интернете размещены личные данные москвичей, попавшихся на нарушении режима самоизоляции, пишут «Новые известия».

Данные есть на интернет-ресурсах, собирающих штрафы по номеру зачисления. По данным издания, подобрать его можно перебором с помощью специальной программы.

Отмечается, что все желающие могут узнать фамилию, имя и отчество нарушителя, а также данные его паспорта. На четыре тысячи рублей штрафуют зараженных коронавирусом людей, которые не стали соблюдать режим самоизоляции.

За перемещениями пациентов следит приложение «Социальный мониторинг». Хотя многие эксперты подвергли его критике.

Добавим, что в Ростовской области выписали уже более девяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

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