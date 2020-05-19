Бывшего замглавы донского района осудили за махинации во время аукциона

Суд установил, что Котляров помог знакомому победить в аукционе по покупке нежилых помещений в многоквартирном доме. Стало известно, что он оказал давление на остальных кандидатов, чтобы они не участвовали в торгах.
«Победителю помещения были проданы за 1,7 миллиона рублей, хотя стоили они более 2,9 миллиона. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Также был взыскан ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.