Эксперт: эпидемия коронавируса COVID-19 в России может закончиться в августе

По словам главного научного сотрудника лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиевой, события происходящие сейчас в Европе не являются концом эпидемии коронавируса COVID-19. Пандемия завершится только тогда, когда число активных случаев заражения будет равно нулю, то есть когда не останется ни одного инфицированного.