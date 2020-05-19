Эксперт: эпидемия коронавируса COVID-19 в России может закончиться в августе

Эксперт подчеркнула, что август это самый ранний срок конца пандемии. Однако до последнего месяца лета границы открывать нельзя. Об этом пишет телеканал «360».
По словам главного научного сотрудника лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиевой, события происходящие сейчас в Европе не являются концом эпидемии коронавируса COVID-19. Пандемия завершится только тогда, когда число активных случаев заражения будет равно нулю, то есть когда не останется ни одного инфицированного.
Среди всех европейских государств лишь в Германии и во Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается. Болезнь, вызванная новым коронавирусом, лечится долго. Эпидемию можно считать завершившейся только по истечении трех-четырех недель после регистрации последнего пациента с COVID-19, подчеркнула Нурбубу Молдогазиева.
Биолог добавила, что при условии сохранения режима закрытых границ до конца лета эпидемия в Российской Федерации может завершиться уже в августе.
Отметим, что в России на понедельник, 18 мая, коронавирус COVID-19 диагностировали более 290 000 человек. Жертвами инфекции стали 2 722 пациента.