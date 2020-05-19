МегаФон расширил географию 4G В Ростовской области

По словам директора МегаФона в Ростовской области Алексея Баркова, телеком-услуги очень важны для населения во время вынужденной самоизоляции, поскольку при помощи онлайн-сервисов люди получили возможность общаться с друзьями и близкими, работать, учиться, развлекаться. «Для стабильной работы этих сервисов главное — качественная связь и скоростной интернет даже при активном росте потребления интернета», — прокомментировал он.