МегаФон расширил географию 4G В Ростовской области

В настоящее время 36 населенных пунктов получили доступ к высокоскоростному интернету от МегаФон в диапазоне LTE 1800. Таким образом оператор связи увеличил географию 4G-покрытия на села и города, в которых проживают до 85% населения региона.
В частности, оценить качество связи уже смогли жители 25 районов области, в том числе Азовского, Багаевского, Белокалитвинского, Веселовского, Волгодонского, Егорлыцкого, Заветненского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Красносулинского, Куйбышевского, Миллеровского, Милютинского, Мясниковского, Орловского, Октябрьского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Сальского, Тарасовского, Тацинского, Усть-Донецкого, Целинского, Чертковского районов.
В хуторах Крюково, Пятая сотня, Самбуров, селах Ольховчик, Ольшанка, Светлоречное, слободе Титовка, население которых составляет не более тысячи человек, теперь появился интернет со скоростью от 30 до 65 Мбит/с.
По словам директора МегаФона в Ростовской области Алексея Баркова, телеком-услуги очень важны для населения во время вынужденной самоизоляции, поскольку при помощи онлайн-сервисов люди получили возможность общаться с друзьями и близкими, работать, учиться, развлекаться. «Для стабильной работы этих сервисов главное — качественная связь и скоростной интернет даже при активном росте потребления интернета», — прокомментировал он.
Алексей Барков также добавил, что рост мобильного трафика по сравнению с мартовскими показателями в России составил 13-15%. Эта же тенденция характерна и для Ростовской области после того, как многие компании перевели своих сотрудников на «удаленку».
С расширением географии 4G-покрытия в Ростовской области осталось меньше «белых пятен», а жители сел теперь могут пользоваться интернетом на скорости 65 Мбит/с. Благодаря этому люди могут смотреть фильмы и сериалы, пользоваться образовательным контентом или поисковыми ресурсами.