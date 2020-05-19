На юге России сдали первый построенный по эскроу-счетам Сбербанка дом

Эскроу-счета 28 литера микрорайона «Губернский» в Краснодаре начали открывать в июле прошлого года, застройщик первым в области начал применять новую схему финансирования строительства. К настоящему времени многоквартирный дом сдали в эксплуатацию, первые жильцы оформили на квартиры право собственности.
Стоит отметить, что с 1 июля 2019 года в качестве посредника между дольщиками и застройщиками стал выступать банк. Дольщики внесли средства на специальный счет эскроу, где они хранились до окончания строительных работ. Законом о долевом строительстве 214-ФЗ защищаются денежные средства покупателей. Банк передает деньги, которые ранее находились на эскроу-счетах застройщику только после того, как дом будет сдан жильцам.
Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов, финансовая организация на Юге и Северном Кавказе финансирует возведение 4,2 млн квадратных метров жилья, из которых 3,5 млн квадратных метров — с использованием эскроу-счетов. При заключении кредитных договоров с эскроу банк является абсолютным лидером, 7000 эскроу-счетов, пояснил он.
Также в банке свыше десяти лет работает подразделение, занимающееся исключительно финансированием проектов в сфере недвижимости. Специалисты банка консультируют и сопровождают застройщика на каждом этапе, начиная от сбора документов, до индивидуального анализа бизнес-модели, от оценки эффективности проекта до хеджирования возможных рисков на начальных этапах.
«ГК „ЮгСтройИнвест“ первой начала работу с эскроу-счетами, мы выражаем благодарность компании за оказанное доверие. Сегодня с можно уверенностью утверждать, что наш опыт очень успешен», — подытожил Евгений Титов.
Сама группа принадлежит к числу крупнейших застройщиков России. Сейчас в продаже по эскроу-счетам у «ЮгСтройИнвест» находится 14 жилых зданий: два из них — в Ставрополе, шесть — в Краснодаре и еще около — в Ростове-на-Дону. На долю ГК приводится примерно 40% от общего количества счетов эскроу, которые были открыты в Сбербанке на Юге и Северном Кавказе.
Как отметил Юрий Иванов, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест», опыт показал, что переход к новой схеме финансирования долевого строительства является очень актуальным, соответственно, и необходимым решением.
«Совместно с нашим давним стратегическим партнером — Сбербанком, ГК „ЮгСтройИнвест“ первая в РФ начала работу по эскроу-счетам. Благодаря введениею эскроу счетов, участники долевого строительства получили дополнительную защиту своих вложений, что вызвало рост спроса на рынке первичного жилья. Для нас, как застройщика, крайне важно при исполнении проектов внедрять комплексный подход к делу, а также накопленные банком инструменты в сфере проектного финансирования и ипотечного кредитования», — добавил Иванов.
Сбербанк выступает основным партнером отрасли жилищного строительства южном и северо-кавказском регионах. Банк занимает 84% рынка проектного финансирования недвижимости на названной территории. В настоящее время сделки с первичной недвижимостью в условиях карантина в полном объеме реализуются дистанционно.