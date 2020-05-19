На юге России сдали первый построенный по эскроу-счетам Сбербанка дом

Сама группа принадлежит к числу крупнейших застройщиков России. Сейчас в продаже по эскроу-счетам у «ЮгСтройИнвест» находится 14 жилых зданий: два из них — в Ставрополе, шесть — в Краснодаре и еще около — в Ростове-на-Дону. На долю ГК приводится примерно 40% от общего количества счетов эскроу, которые были открыты в Сбербанке на Юге и Северном Кавказе.