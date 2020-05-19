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Почти 30 подпольных салонов красоты обнаружили в Ростовской области

19 мая 2020, 04:57
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области обнаружили 29 салонов красоты, которые работали нелегально, пишет Panram.ru.

В регионе проводится работа по поиску организаций, которые продолжают работать в период введенных из-за коронавируса ограничений. Некоторые компании нарушают запреты.

«В области за 1,5 месяца нашли 29 салонов красоты, принимающих посетителей. Из них 17 находятся в Ростове», — сказано в сообщении.

Отмечается, что протоколы составили в отношении сотрудников и клиентов. В Ворошиловском районе Ростова на прошлой неделе оштрафовали восемь человек.

Размер штрафа может составить до 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Ростовской области выявили уже более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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