Почти 30 подпольных салонов красоты обнаружили в Ростовской области

В регионе проводится работа по поиску организаций, которые продолжают работать в период введенных из-за коронавируса ограничений. Некоторые компании нарушают запреты.
«В области за 1,5 месяца нашли 29 салонов красоты, принимающих посетителей. Из них 17 находятся в Ростове», — сказано в сообщении.
Отмечается, что протоколы составили в отношении сотрудников и клиентов. В Ворошиловском районе Ростова на прошлой неделе оштрафовали восемь человек.
Размер штрафа может составить до 30 тысяч рублей.
Напомним, что в Ростовской области выявили уже более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом.