«Центр-инвест» презентовал дизайн-проект дистанционной экономики

Тема онлайн-мероприятия — «Системный кризис, вызванный пандемией, и эффективные инструменты его преодоления».
Дистанционная конференция ASECU прошла 8 мая 2020 года. В ходе мероприятия президент и председатель совета директоров банка, профессор, д. э. н. Василий Высоков презентовал «Дизайн-проект дистанционной экономики». Кроме этого, он ответил на ряд вопросов от студентов из разных стран. Больше всего аудиторию интересовал экономический кризис и рыночная экономика.
В ходе дискуссии с названием «Влияние COVID-19 на бизнес» Высоков презентовал свой дизайн-проект дистанционной экономики.
Он отметил, что способность к трансформациям является генетической чертой предпринимателей. Однако для выбора собственного пути развития важно знать мировые тренды, а также изменения в бизнесе заказчиков, партнеров и в других отраслях. Высоков подчеркнул, что дистанционная экономика является глобальным трендом, затрагивающим все сферы хозяйственного механизма. При этом в каждой сфере трансформации происходят по-разному, поэтому каждый бизнес находит свои решения. Для достижения успеха нужно сравнить собственную стратегию со стратегией других бизнесменов, а затем — выявить или придумать лучшее, добавил президент банка.
Спикерами панельных дискуссий стали мировые экономисты, а также представители российских и международных компаний. По итогам мероприятия участники дискуссии и студенты ASECU смогли задать экспертам свои вопросы. Ответы на них помогут каждому выявить собственную стратегию выхода из кризиса.