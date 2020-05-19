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«Центр-инвест» презентовал дизайн-проект дистанционной экономики

19 мая 2020, 13:54
Фото: «Центр-инвест»
Банк «Центр-инвест» стал участником международной конференции Ассоциации экономических вузов стран Юго-Восточной Европы и черноморского региона (ASECU).

Тема онлайн-мероприятия — «Системный кризис, вызванный пандемией, и эффективные инструменты его преодоления».

Дистанционная конференция ASECU прошла 8 мая 2020 года. В ходе мероприятия президент и председатель совета директоров банка, профессор, д. э. н. Василий Высоков презентовал «Дизайн-проект дистанционной экономики». Кроме этого, он ответил на ряд вопросов от студентов из разных стран. Больше всего аудиторию интересовал экономический кризис и рыночная экономика.

В ходе дискуссии с названием «Влияние COVID-19 на бизнес» Высоков презентовал свой дизайн-проект дистанционной экономики.

Он отметил, что способность к трансформациям является генетической чертой предпринимателей. Однако для выбора собственного пути развития важно знать мировые тренды, а также изменения в бизнесе заказчиков, партнеров и в других отраслях. Высоков подчеркнул, что дистанционная экономика является глобальным трендом, затрагивающим все сферы хозяйственного механизма. При этом в каждой сфере трансформации происходят по-разному, поэтому каждый бизнес находит свои решения. Для достижения успеха нужно сравнить собственную стратегию со стратегией других бизнесменов, а затем — выявить или придумать лучшее, добавил президент банка.

Спикерами панельных дискуссий стали мировые экономисты, а также представители российских и международных компаний. По итогам мероприятия участники дискуссии и студенты ASECU смогли задать экспертам свои вопросы. Ответы на них помогут каждому выявить собственную стратегию выхода из кризиса.

Полный текст интервью Высокова опубликовано на сайте банка.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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