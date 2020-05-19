«Центр-инвест» презентовал дизайн-проект дистанционной экономики

Он отметил, что способность к трансформациям является генетической чертой предпринимателей. Однако для выбора собственного пути развития важно знать мировые тренды, а также изменения в бизнесе заказчиков, партнеров и в других отраслях. Высоков подчеркнул, что дистанционная экономика является глобальным трендом, затрагивающим все сферы хозяйственного механизма. При этом в каждой сфере трансформации происходят по-разному, поэтому каждый бизнес находит свои решения. Для достижения успеха нужно сравнить собственную стратегию со стратегией других бизнесменов, а затем — выявить или придумать лучшее, добавил президент банка.