УЕФА не выдвигал строгих требований завершить национальные чемпионаты к 3 августа

Европейский союз футбольных ассоциаций не требует от национальных федераций обязательно завершить свои турниры к 3 августа. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на цитаты из официального письма президента УЕФА Александера Чеферина, опубликованные французской прессой.
Вот, что было сказано в письме:
«21 апреля на совещании УЕФА и с рабочими группами Ассоциации европейских клубов и Союза европейских лиг были названы две даты завершения сезона: 20 июля для ассоциаций, занимающих места с 16-го по 55-е в рейтинге УЕФА, и 3 августа для ассоциаций, находящихся в рейтинге на местах с 1-го по 15-е.
Тем не менее, мы всегда подчеркивали, что эти даты — всего лишь рекомендации. Они являются ориентировочными и неофициальными».
Рестарт чемпионата РПЛ запланирован на 21 июня. Заключительный 30 тур назначен на 22 июля, а финал Кубка России должен состояться 25 июля. В данный момент Россия занимает 7-е место в таблице коэффициентов УЕФА.