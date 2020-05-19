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В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь

19 мая 2020, 12:30
Фото: pixabay.com
Синоптики ожидают, что июнь будет не жарким, а теплым и пройдет без аномалий.

Холодный май в России – результат циклона из Гренландии. Согласно статистике, такие затяжные ненастья весной случаются примерно раз в 15 лет. Отмечается, что теплее станет примерно к 23-24 мая.

Что касается июня, то метеорологи ожидают, что он будет теплым. Средняя температура днем будет варьировать в пределах +20...+25 градусов Цельсия. Ночью она будет опускаться до +10...+15 градусов. Однако могут быть и похолодания. Тогда днем будет до +15, а ночью от +4 до + 9 градусов, сообщает 360tv.ru.

Метеорологи отмечают, что такая погода будет в центральной части России, в СЗФО, на Урале и в Сибири. В Приморье и на Дальнем Востоке температура будет немного ниже, зато в ХМАО и ЯНАО будет теплее чем обычно.

Иркутский, Красноярский, Хабаровский регионы, а также Камчатку и Сахалин ожидает теплый, но дождливый июнь.

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