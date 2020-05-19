В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь

Что касается июня, то метеорологи ожидают, что он будет теплым. Средняя температура днем будет варьировать в пределах +20...+25 градусов Цельсия. Ночью она будет опускаться до +10...+15 градусов. Однако могут быть и похолодания. Тогда днем будет до +15, а ночью от +4 до + 9 градусов, сообщает 360tv.ru.