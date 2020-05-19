В Ростове на лечение коронавирусных больных в 20-й больнице потратят 10 млн рублей

«Для оказания квалифицированной помощи больным новой коронавирусной инфекцией городской больницы № 20, на установку программного обеспечения для 11 аппаратов ИВЛ выделено 10,1 миллион рублей», — сказала Асатрян.
Также 800 тысяч рублей будет потрачено на текущий ремонт электрики для открытия госпиталя № 2, мощностью в 200 коек для лечения пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
«Основные параметры бюджета на 2020 год по доходам составят 36,8 миллиарда рублей, расходам — 39 миллиардов рублей. Дефицит составит 2,1 миллиарда рублей», — отметила Асатрян.