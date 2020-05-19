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В Ростове на лечение коронавирусных больных в 20-й больнице потратят 10 млн рублей

19 мая 2020, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
На лечение больных коронавирусной инфекцией в больнице № 20 в Ростове-на-Дону из городского бюджета потратят более 10 миллионов рублей, сказала на заседании гордумы во вторник заместитель главы администрации Татьяна Асатрян.

«Для оказания квалифицированной помощи больным новой коронавирусной инфекцией городской больницы № 20, на установку программного обеспечения для 11 аппаратов ИВЛ выделено 10,1 миллион рублей», — сказала Асатрян.

Также 800 тысяч рублей будет потрачено на текущий ремонт электрики для открытия госпиталя № 2, мощностью в 200 коек для лечения пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

«Основные параметры бюджета на 2020 год по доходам составят 36,8 миллиарда рублей, расходам — 39 миллиардов рублей. Дефицит составит 2,1 миллиарда рублей», — отметила Асатрян.

Ранее сообщалось, что масочный режим ужесточат в Ростовской области.

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