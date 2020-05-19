В Ростове на лечение коронавирусных больных в 20-й больнице потратят 10 млн рублей

На лечение больных коронавирусной инфекцией в больнице № 20 в Ростове-на-Дону из городского бюджета потратят более 10 миллионов рублей, сказала на заседании гордумы во вторник заместитель главы администрации Татьяна Асатрян.

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