В Ростове вместо закупки новых аппаратов ИВЛ перепрограммируют старые

На внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутат Анатолий Котляров задал вопрос о том, не будет ли целесообразнее потратить деньги на закупку новых аппаратов вместо программирования старых.
«Новый аппарат ИВЛ, как я прочитал в Сети, стоит два миллиона рублей. А у нас в 20-й больнице решились потратить более 10 миллионов рублей на то, чтобы перепрограммировать имеющиеся аппараты», — сказал Котляров.
В ответ Котлярову заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заметила, что по два миллиона рублей стоят те аппараты ИВЛ, которые сгорели в Санкт-Петербурге.
«Наши аппараты — швейцарские. Более качественные. Они были рассчитаны на детей, чтобы эти аппараты можно было использовать для лечения взрослых — их надо перепрограммировать. И это правильное решение, я считаю», — прокомментировал RostovGazeta после заседания Котляров.
Всего в 20-й больнице Ростова 11 аппаратов ИВЛ, на их перепрограммирование будет затрачено из бюджета более десяти миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове на лечение коронавирусных больных в 20-й больнице потратят 10 миллионов рублей.