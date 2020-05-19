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В Ростове вместо закупки новых аппаратов ИВЛ перепрограммируют старые

19 мая 2020, 09:37
Фото: donland.ru
Депутаты городской думы рассказали, почему лучше потратить деньги на перепрограммирование имеющихся аппаратов ИВЛ, чем купить новые, прозвучало на заседании гордумы во вторник.

На внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутат Анатолий Котляров задал вопрос о том, не будет ли целесообразнее потратить деньги на закупку новых аппаратов вместо программирования старых.

«Новый аппарат ИВЛ, как я прочитал в Сети, стоит два миллиона рублей. А у нас в 20-й больнице решились потратить более 10 миллионов рублей на то, чтобы перепрограммировать имеющиеся аппараты», — сказал Котляров.

В ответ Котлярову заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заметила, что по два миллиона рублей стоят те аппараты ИВЛ, которые сгорели в Санкт-Петербурге.

«Наши аппараты — швейцарские. Более качественные. Они были рассчитаны на детей, чтобы эти аппараты можно было использовать для лечения взрослых — их надо перепрограммировать. И это правильное решение, я считаю», — прокомментировал RostovGazeta после заседания Котляров.

Всего в 20-й больнице Ростова 11 аппаратов ИВЛ, на их перепрограммирование будет затрачено из бюджета более десяти миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове на лечение коронавирусных больных в 20-й больнице потратят 10 миллионов рублей.

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