В Ростове вместо закупки новых аппаратов ИВЛ перепрограммируют старые

«Наши аппараты — швейцарские. Более качественные. Они были рассчитаны на детей, чтобы эти аппараты можно было использовать для лечения взрослых — их надо перепрограммировать. И это правильное решение, я считаю», — прокомментировал RostovGazeta после заседания Котляров.