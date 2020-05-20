Росэксимбанк укрепился кадрами из правительства

До этого Азер Талыбов был на разного рода постах в Министерстве экономического развития и торговли РФ. Со слов специалистов, профессиональная база федерального чиновника станет драйвером для совершенствования несырьевого экспорта.
Основной задачей Росэксимбанка являются доступ к финресурсам для российских экспорткомпаний и взаимодействие в увеличении несырьевого экспорта России. Банк обеспечивает конкурентоспособность компаний страны на мировом уровне. Примерно восемьдесят процентов клиентской базы — экспортеры, специализирующиеся на средних и крупных проектах, пишет mkset.ru.
За прошедший год РЭЦ посодействовал в финансовом и ином плане более чем одиннадцати тысячам экспортеров. При этом доля компаний малого и среднего бизнеса составила восемьдесят процентов. Из числа клиентов РЭЦ компании — разработчики передовых систем безопасности и IT-решений для бизнеса, производители продовольствия, игрушек, косметики, а также крупные промпредприятия, специализирующиеся на поставках самолетов, комбайнов, грузовых автомобилей.
Отмечается, что, со слов аналитиков, в настоящее время в условиях сложной экономической ситуации обеспечительные меры в отношении отечественного несырьевого экспорта являются достаточно актуальными. В общенациональном плане по реабилитации экономики указано, что к концу 2021 года рост несырьевого неэнергетического экспорта должен составить не менее пяти процентов.