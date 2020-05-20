Росэксимбанк укрепился кадрами из правительства

За прошедший год РЭЦ посодействовал в финансовом и ином плане более чем одиннадцати тысячам экспортеров. При этом доля компаний малого и среднего бизнеса составила восемьдесят процентов. Из числа клиентов РЭЦ компании — разработчики передовых систем безопасности и IT-решений для бизнеса, производители продовольствия, игрушек, косметики, а также крупные промпредприятия, специализирующиеся на поставках самолетов, комбайнов, грузовых автомобилей.