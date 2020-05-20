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Тотальные проверки масочного режима пройдут в Ростове

20 мая 2020, 18:17
Фото: rostov-gorod.ru
Решение об усилении контроля по соблюдению масочного режима приняли в Ростове-на-Дону, сообщили в городской администрации.

На территории города пройдут тотальные рейды, проверки будут проводить в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах, в общественном транспорте.

Жителям города напоминают, что улица тоже считается общественным местом, несоблюдение масочного режима грозит штрафом.

«Ношение маски —это необходимая мера в создавшейся эпидемиологической обстановке. Давайте ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих», — призвали горожан.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил увольнением чиновникам, которые не соблюдают масочный режим.

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