Тотальные проверки масочного режима пройдут в Ростове

На территории города пройдут тотальные рейды, проверки будут проводить в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах, в общественном транспорте.
Жителям города напоминают, что улица тоже считается общественным местом, несоблюдение масочного режима грозит штрафом.
«Ношение маски —это необходимая мера в создавшейся эпидемиологической обстановке. Давайте ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих», — призвали горожан.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил увольнением чиновникам, которые не соблюдают масочный режим.