В рейтинг лучших мест для летнего отдыха вошли 5 российских курортов

В Крыму наибольшей популярностью пользуются такие курортные города, как Ялта и Евпатория. Россияне бронируют номера в ялтинских отелях за 3784 тысячи рублей в сутки, чтобы провести на курорте 11 ночей. В Евпатории ценник ниже — 3088 рублей в сутки при двухнедельном пребывании.