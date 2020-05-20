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В рейтинг лучших мест для летнего отдыха вошли 5 российских курортов

20 мая 2020, 14:22
Фото: flickr.com
Сервис бронирования отелей Tvil.ru составил рейтинг самых популярных мест, которые россияне выбрали для летнего отдыха в 2020 году. В топ-10 попали три краснодарских и два крымских курорта.

Из-за пандемии и связанных с ней ограничений россияне изменили свои планы на летний отпуск 2020 года. Многие вынуждены были отменить зарубежные туры и отдать предпочтение курортам Крыма и Краснодарского края. Об этом пишет fedpress.ru.

В Крыму наибольшей популярностью пользуются такие курортные города, как Ялта и Евпатория. Россияне бронируют номера в ялтинских отелях за 3784 тысячи рублей в сутки, чтобы провести на курорте 11 ночей. В Евпатории ценник ниже — 3088 рублей в сутки при двухнедельном пребывании.

В Краснодарском крае наибольшим спросом пользуются Сочи, Анапа и Ейск. В Сочи люди бронируют номера за 3389 рублей в сутки (в среднем на 11 ночей), в Анапе от 2845 рублей (18 ночей), в Ейске от 2760 рублей (13 ночей)

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