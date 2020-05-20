В Ростове состоялась дискуссия по вопросам развития волонтерства

Конференция состоялась при участии заместитель председателя совета ассоциации волонтерских центров Российской Федерации Иван Радько, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.
В дискуссии участвовали члены волонтерских организаций Ростовской области. Модератором была глава Донского волонтерского центра Кристина Канская.
В ходе сессии под названием «Добро — вместо паники! Волонтерство как новая социальная норма: мнения в лицах» были подняты вопросы по работе волонтеров региона во время пандемии. Также отдельно обсудили дальнейшее развитие волонтерского движения в Ростовской области после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
Лескин ответил, что Донской регион сегодня опережает все другие области во вопросах развития работы волонтеров. К примеру, в 2012 году здесь был создан первый закон, определяющий добровольную деятельность. Позднее появилась организация «Донволонтер», а с 2020 года проводится акция «Мы вместе». Лескин добавил, что вся волонтерская деятельность получает поддержку со стороны регионального правительства, а также непосредственно от губернатора Донского региона Василия Голубева. Данные меры позволяют волонтерам активно работать, особенно в текущих условиях пандемии. Они оказывают помощь нуждающимся, а также помогают им получить все услуги социального спектра.
В перспективе на территории Ростовской области к 2024 году появятся сразу три официальных волонтерских центра. К этому времени к работе будут привлечены более 200 тысяч волонтеров на базе учебных учреждений, некоммерческих организаций и пр.
В онлайн-конференции приняли участие 10 специалистов. Каждый из них высказал собственное мнение относительно волонтерства в Донском регионе, а также представил инициативы по его развитию.
В качестве слушателей к сессии присоединились порядка 250 экспертов из Подмосковья, Коми и других регионов.