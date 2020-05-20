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В Ростове состоялась дискуссия по вопросам развития волонтерства

20 мая 2020, 14:00
Фото: ДГТУ
Донской государственный технический университет Ростовской области 19 мая на базе «Точки добра» провел Zoom-встречу «ПРО_Добро».

Конференция состоялась при участии заместитель председателя совета ассоциации волонтерских центров Российской Федерации Иван Радько, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

В дискуссии участвовали члены волонтерских организаций Ростовской области. Модератором была глава Донского волонтерского центра Кристина Канская.

В ходе сессии под названием «Добро — вместо паники! Волонтерство как новая социальная норма: мнения в лицах» были подняты вопросы по работе волонтеров региона во время пандемии. Также отдельно обсудили дальнейшее развитие волонтерского движения в Ростовской области после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Лескин ответил, что Донской регион сегодня опережает все другие области во вопросах развития работы волонтеров. К примеру, в 2012 году здесь был создан первый закон, определяющий добровольную деятельность. Позднее появилась организация «Донволонтер», а с 2020 года проводится акция «Мы вместе». Лескин добавил, что вся волонтерская деятельность получает поддержку со стороны регионального правительства, а также непосредственно от губернатора Донского региона Василия Голубева. Данные меры позволяют волонтерам активно работать, особенно в текущих условиях пандемии. Они оказывают помощь нуждающимся, а также помогают им получить все услуги социального спектра.

В перспективе на территории Ростовской области к 2024 году появятся сразу три официальных волонтерских центра. К этому времени к работе будут привлечены более 200 тысяч волонтеров на базе учебных учреждений, некоммерческих организаций и пр.

В онлайн-конференции приняли участие 10 специалистов. Каждый из них высказал собственное мнение относительно волонтерства в Донском регионе, а также представил инициативы по его развитию.

В качестве слушателей к сессии присоединились порядка 250 экспертов из Подмосковья, Коми и других регионов.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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