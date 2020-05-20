В Ростове состоялась дискуссия по вопросам развития волонтерства

Лескин ответил, что Донской регион сегодня опережает все другие области во вопросах развития работы волонтеров. К примеру, в 2012 году здесь был создан первый закон, определяющий добровольную деятельность. Позднее появилась организация «Донволонтер», а с 2020 года проводится акция «Мы вместе». Лескин добавил, что вся волонтерская деятельность получает поддержку со стороны регионального правительства, а также непосредственно от губернатора Донского региона Василия Голубева. Данные меры позволяют волонтерам активно работать, особенно в текущих условиях пандемии. Они оказывают помощь нуждающимся, а также помогают им получить все услуги социального спектра.