В Ростовской области уволят чиновников, которые не носят маски

По словам главы региона, госслужащие должны своим примером показывать необходимость использования масок. Он потребовал от глав муниципалитетов и членов регионального правительства соблюдать масочный режим.
«Если представители власти будут игнорировать эти правила, то они попадут под угрозу увольнения», — заявил губернатор.
Ранее соблюдение требований проверили в областных министерствах и ведомствах. Нарушения выявили в Минобразования и Минсельхозе.
Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.
Напомним, что Орловский район стал аутсайдером рейтинга соблюдения масочного режима в муниципалитетах. Всего маски носят менее 20% местных жителей.