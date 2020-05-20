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В Ростовской области уволят чиновников, которые не носят маски

20 мая 2020, 09:42
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил увольнением чиновникам, которые не соблюдают масочный режим, прозвучало на заседании оперативного штаба.

По словам главы региона, госслужащие должны своим примером показывать необходимость использования масок. Он потребовал от глав муниципалитетов и членов регионального правительства соблюдать масочный режим.

«Если представители власти будут игнорировать эти правила, то они попадут под угрозу увольнения», — заявил губернатор.

Ранее соблюдение требований проверили в областных министерствах и ведомствах. Нарушения выявили в Минобразования и Минсельхозе.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

Напомним, что Орловский район стал аутсайдером рейтинга соблюдения масочного режима в муниципалитетах. Всего маски носят менее 20% местных жителей.

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