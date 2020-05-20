Власти Ростова за время самоизоляции нашли одного нарушителя тишины

«По информации комитета по охране окружающей среды администрации Ростова, с конца марта по настоящее время выявлено одно нарушение на территории Железнодорожного района», — сказано в ответе.
Этот же район оказался самым шумным и в прошлом году. Отмечается, что за то же время в 2019 году было составлено девять протоколов на нарушителей тишины: пять из них в Железнодорожном районе, по два — в Советском и Пролетарском. По всем случаям были вынесены постановления о наложении штрафов.
«За такой же период 2018 года было зафиксировано восемь правонарушений: три — в Кировском районе, два — в Ворошиловском, по одному — в Железнодорожном, Пролетарском и Первомайском. Всем выписаны штрафы, для граждан от 500 рублей до трех тысяч, для юрлиц — от 10 до 30 тысяч рублей», — следует из ответа представителя ведомства. То есть фактически в 2020 году составлено меньше всех протоколов на нарушителей тишины, в остальное время их количество примерно одинаковое.
Однако не только сотрудники городского комитета по охране окружающей среды составляют протоколы за нарушение тишины и покоя людей. Этим также занимается Административная инспекция Ростовской области, которая зафиксировала за время самоизоляции четыре подобных нарушения, три из них — на территории Ростова.