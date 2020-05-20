Власти Ростова за время самоизоляции нашли одного нарушителя тишины

«За такой же период 2018 года было зафиксировано восемь правонарушений: три — в Кировском районе, два — в Ворошиловском, по одному — в Железнодорожном, Пролетарском и Первомайском. Всем выписаны штрафы, для граждан от 500 рублей до трех тысяч, для юрлиц — от 10 до 30 тысяч рублей», — следует из ответа представителя ведомства. То есть фактически в 2020 году составлено меньше всех протоколов на нарушителей тишины, в остальное время их количество примерно одинаковое.