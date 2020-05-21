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Четверть магазинов и аптек игнорируют масочный режим в Ростовской области

21 мая 2020, 07:33
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области выявили нарушения масочного режима во время проверки торговых точек, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В регионе выборочно проверили магазины и аптеки. Всего это коснулось 868 торговых точек.

"Не в полном объеме соблюдали введенный из-за коронавируса режим в 23% организаций. Чаще всего продавцы не используют маски, на втором месте по числу нарушений идут отсутствие перчаток", - заявил Ковалев.

Кроме того, нарушения допускают посетители торговых точек.

Ранее в правительстве заявили, что мониторинг соблюдения масочного режима в регионе показал неоднозначные результаты. Чаще всего его соблюдают в сельских территориях.

Напомним, что на территории региона начнут делать тесты на антитела к коронавирусу.

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