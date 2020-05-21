Четверть магазинов и аптек игнорируют масочный режим в Ростовской области

В регионе выборочно проверили магазины и аптеки. Всего это коснулось 868 торговых точек.
"Не в полном объеме соблюдали введенный из-за коронавируса режим в 23% организаций. Чаще всего продавцы не используют маски, на втором месте по числу нарушений идут отсутствие перчаток", - заявил Ковалев.
Кроме того, нарушения допускают посетители торговых точек.
Ранее в правительстве заявили, что мониторинг соблюдения масочного режима в регионе показал неоднозначные результаты. Чаще всего его соблюдают в сельских территориях.