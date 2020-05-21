Дожди и похолодание ожидаются в Ростове 21 мая

Днем в городе не выше +16 С, облачно и небольшой дождь, который вечером перейдет в ливень. Ветер умеренный, северный, атмосферное давление в пределах нормы.
Ночью в Ростове +10...+12 С и тоже пасмурно, возможен небольшой дождь. Такая же погода ожидается и пятницу, а в выходные дожди прекратятся и в воскресенье потеплеет до +21 С.
Напомним, в выходные дни в Ростове проведут усиленные проверки масочного режима в особо популярных местах отдыха горожан:в Кумженской роще, Левобережной части города, скверах, на пешеходных зонах и улице Пушкинской.