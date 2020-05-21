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УФАС возбудило дело на аптеку, которая завышала цены на хлоргексидин в восемь раз

21 мая 2020, 19:43
Фото: pixabay.com
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области возбудило дело в отношении одной из аптек Ростова-на-Дону и двух поставщиков за завышение цен на хлоргексидин почти в восемь раз, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Так, в «Социальной аптеке 6» стоимость препарата «Хлоргексидин», производства ООО «Рускерн», составила 129 рублей. Тогда как производитель установил цену в 14,40 рубля.

Как выяснили в антимонопольном ведомстве, по пути от производителя в Московской области препарат подорожал на 108%, а на территории региона цена на дезинфицирующее средство взлетела еще на 369%.

По мнению УФАС, компании-поставщики ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика» и аптеказаключили между собой антиконкурентное соглашение. Сначала компания «Биофарма» продала хлоргексидин «Компании «Органика» за 45 рублей, которая, в свою очередь, поставила товар в «Социальную аптеку 6» уже по 98 рублей.

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