УФАС возбудило дело на аптеку, которая завышала цены на хлоргексидин в восемь раз

Так, в «Социальной аптеке 6» стоимость препарата «Хлоргексидин», производства ООО «Рускерн», составила 129 рублей. Тогда как производитель установил цену в 14,40 рубля.
Как выяснили в антимонопольном ведомстве, по пути от производителя в Московской области препарат подорожал на 108%, а на территории региона цена на дезинфицирующее средство взлетела еще на 369%.
По мнению УФАС, компании-поставщики ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика» и аптеказаключили между собой антиконкурентное соглашение. Сначала компания «Биофарма» продала хлоргексидин «Компании «Органика» за 45 рублей, которая, в свою очередь, поставила товар в «Социальную аптеку 6» уже по 98 рублей.