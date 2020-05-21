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В Алтайском крае запустили проверку из-за неполных выплат медикам

21 мая 2020, 15:44
Фото: sledcom.ru
Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю инициировало проверку по факту обращения медсотрудников города Рубцовска по поводу неполной выплаты денежных компенсаций.

Газета «Известия» пишет, что сотрудники из количества младшего медперсонала третьей городской больницы, где развернут один из шести стационаров края для пациентов с COVID-2019, обратились к замруководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Александру Жеребцову.

Отмечается, что причина обращения — неполная выплата денежного возмещения за период работы стационара, где на сегодняшний день настоящее время содержится свыше сорока пациентов с COVID-19. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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