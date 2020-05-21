В Алтайском крае запустили проверку из-за неполных выплат медикам

Газета «Известия» пишет, что сотрудники из количества младшего медперсонала третьей городской больницы, где развернут один из шести стационаров края для пациентов с COVID-2019, обратились к замруководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Александру Жеребцову.
Отмечается, что причина обращения — неполная выплата денежного возмещения за период работы стационара, где на сегодняшний день настоящее время содержится свыше сорока пациентов с COVID-19. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.