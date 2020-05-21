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В Москве опровергли сообщения СМИ о неполном оказании помощи онкобольным

21 мая 2020, 17:38
Фото: wikimedia.org
Департамент здравоохранения Москвы опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что во время пандемии в столичных больницах онкобольные не могут получить помощь в полном объеме.

Публикации о том, что москвичи не могут получить онкологическую помощь, не соответствуют действительности, отметили в департаменте. Об этом пишет russian.rt.com.

По данным ведомства, во время пандемии в Москве не был закрыт или перепрофилирован ни один городской стационар, который помогает пациентам с онкологией. Оказание медпомощи таким больным не прекращалось.

В условиях распространения коронавируса пациенты, страдающие раком предстательной и молочной желез, проходят гормонотерапию на дому.

На базе крупных московских больниц организованы шесть многопрофильных онкологических центров, которые работают в обычном режиме.

Департамент заверил, что если у пациента выявляется или обостряется онкологическое заболевание, то все диагностические мероприятия проводятся без задержек и в установленные сроки.

#Новости#Общество
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