В Москве опровергли сообщения СМИ о неполном оказании помощи онкобольным

Публикации о том, что москвичи не могут получить онкологическую помощь, не соответствуют действительности, отметили в департаменте. Об этом пишет russian.rt.com.
По данным ведомства, во время пандемии в Москве не был закрыт или перепрофилирован ни один городской стационар, который помогает пациентам с онкологией. Оказание медпомощи таким больным не прекращалось.
В условиях распространения коронавируса пациенты, страдающие раком предстательной и молочной желез, проходят гормонотерапию на дому.
На базе крупных московских больниц организованы шесть многопрофильных онкологических центров, которые работают в обычном режиме.
Департамент заверил, что если у пациента выявляется или обостряется онкологическое заболевание, то все диагностические мероприятия проводятся без задержек и в установленные сроки.