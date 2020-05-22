В Ростовской области опасаются нашествия бешеных животных из Украины

Posted 22 мая 2020, 07:18
Published 22 мая 2020, 07:18
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
Большое внимание приграничным территориям именно с Украиной уделяют из-за того, что нет официальных данных об эпизоотической ситуации по бешенству среди диких плотоядных в этой стране.
«Поскольку бешенство — это одно из самых опасных заболеваний, которым может заразиться не только животное, но и человек, мы обязаны обезопасить граждан Российской Федерации от возможного заноса этой болезни», — сказано в сообщении.
Кроме того, вакцину разложили в тех районах Ростовской области, в которых в 2019 и 2020 году выявили бешенство. Это уже вторая партия приманок, первую в количестве 800 тысяч штук разложили в начале марта.
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