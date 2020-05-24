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Пациента с аппендицитом перепутали с ковидным в Батайске

24 мая 2020, 11:46
Фото: pixabay.com
У пациента, которого рано утром 24 мая увезли на скорой помощи из Батайска, был аппендицит, сообщили в пресс-центре Ростовской области по информированию населения о коронавирусной инфекции.

Жители Северного микрорайона Батайска в 05.30 утра воскресенья наблюдали с балконов, как в автомобиль скорой помощи погрузили завернутое в полиэтилен тело, которое врачи вынесли из подъезда многоэтажки.

Жители предположили, что это был умерший от коронавируса, но смертей от COVID-19 в регионе за последние сутки не было.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-центре, автомобили скорой помощи не перевозят тела. «В данном случае бригада врачей выезжала на вызов по случаю аппендицита», — сообщили в пресс-центре.

В Ростовской области на 24 мая выявили 152 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных достигло 3569 человек.

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