Пациента с аппендицитом перепутали с ковидным в Батайске

Жители Северного микрорайона Батайска в 05.30 утра воскресенья наблюдали с балконов, как в автомобиль скорой помощи погрузили завернутое в полиэтилен тело, которое врачи вынесли из подъезда многоэтажки.
Жители предположили, что это был умерший от коронавируса, но смертей от COVID-19 в регионе за последние сутки не было.
Как прокомментировали ситуацию в пресс-центре, автомобили скорой помощи не перевозят тела. «В данном случае бригада врачей выезжала на вызов по случаю аппендицита», — сообщили в пресс-центре.
В Ростовской области на 24 мая выявили 152 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных достигло 3569 человек.