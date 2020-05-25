В Ростовской области планируют обновить 64 объекта культурного наследия

Обновление объектов культурного наследия будет вестись в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В ближайшее время на улице Московской в Новочеркасске планируется отремонтировать крыши и фасады двух зданий. Стоимость работ составляет 47,9 миллиона рублей.