В Ростовской области планируют обновить 64 объекта культурного наследия

Обновление объектов культурного наследия будет вестись в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В ближайшее время на улице Московской в Новочеркасске планируется отремонтировать крыши и фасады двух зданий. Стоимость работ составляет 47,9 миллиона рублей.
В настоящее время подрядчик уже начал монтировать строительные леса на объектах. Работы планируется завершить в августе 2020 года.
По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, в 2020 году планируется капитально отремонтировать 64 дома, являющихся объектами культурного наследия. К каждому дому применяется индивидуальный подход — с учетом сложившейся исторической особенности строения.
Как сообщалось ранее, приостанавливать запланированный на 2020 год капремонт домов из-за коронавируса в Ростовской области не планируют.