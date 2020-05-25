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В Ростовской области планируют обновить 64 объекта культурного наследия

25 мая 2020, 07:34
Фото: donland.ru
В 2020 году в Ростовской области планируется отремонтировать ряд зданий, которые относятся к объектам культурного наследия, говорится в сообщении регионального правительства.

Обновление объектов культурного наследия будет вестись в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В ближайшее время на улице Московской в Новочеркасске планируется отремонтировать крыши и фасады двух зданий. Стоимость работ составляет 47,9 миллиона рублей.

В настоящее время подрядчик уже начал монтировать строительные леса на объектах. Работы планируется завершить в августе 2020 года.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, в 2020 году планируется капитально отремонтировать 64 дома, являющихся объектами культурного наследия. К каждому дому применяется индивидуальный подход — с учетом сложившейся исторической особенности строения.

Как сообщалось ранее, приостанавливать запланированный на 2020 год капремонт домов из-за коронавируса в Ростовской области не планируют.

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