Летний отдых детей Ростовской области в 2020 году пройдет внутри региона

Из-за вызванных коронавирусом ограничений летняя оздоровительная кампания для детей в стране начнется на месяц позже обычного, с 1 июля. Дату регионы могут корректировать в зависимости от ситуации по коронавирусу, в Ростовской области приняли решение вернуться к вопросу о начале летнего отдыха во второй половине июня.