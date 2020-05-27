Летний отдых детей Ростовской области в 2020 году пройдет внутри региона

Posted 27 мая 2020, 14:03
Published 27 мая 2020, 14:03
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Из-за вызванных коронавирусом ограничений летняя оздоровительная кампания для детей в стране начнется на месяц позже обычного, с 1 июля. Дату регионы могут корректировать в зависимости от ситуации по коронавирусу, в Ростовской области приняли решение вернуться к вопросу о начале летнего отдыха во второй половине июня.
Уже известно, какие именно детские организации смогут принять школьников этим летом, всего в списке 30 загородных оздоровительных и санаторных лагерей области и 866 пришкольных площадок. Кроме того, уже закупили 25 тысяч путевок.
По словам министра, работу по переориентации детей на отдых в Ростовской области поручили провести всем главам муниципалитетов.
Ранее губернатор Ростовской области Василий голубев пригласил на матч ФК «Ростов» школьника из многодетной семьи.