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Posted 27 мая 2020, 14:03

Published 27 мая 2020, 14:03

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Летний отдых детей Ростовской области в 2020 году пройдет внутри региона

Летний отдых детей Ростовской области в 2020 году пройдет внутри региона

27 мая 2020, 14:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На отдых в пределах региона планируют переориентировать летнюю оздоровительную кампанию для детей в Ростовской области в 2020 году, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева на заседании регионального штаба.

Из-за вызванных коронавирусом ограничений летняя оздоровительная кампания для детей в стране начнется на месяц позже обычного, с 1 июля. Дату регионы могут корректировать в зависимости от ситуации по коронавирусу, в Ростовской области приняли решение вернуться к вопросу о начале летнего отдыха во второй половине июня.

Уже известно, какие именно детские организации смогут принять школьников этим летом, всего в списке 30 загородных оздоровительных и санаторных лагерей области и 866 пришкольных площадок. Кроме того, уже закупили 25 тысяч путевок.

По словам министра, работу по переориентации детей на отдых в Ростовской области поручили провести всем главам муниципалитетов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий голубев пригласил на матч ФК «Ростов» школьника из многодетной семьи.

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