Россия получит вторую партию аппаратов ИВЛ от США до конца мая

Posted 27 мая 2020, 18:04
Published 27 мая 2020, 18:04
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, на прошлой неделе в московский аэропорт Внуково-3 прибыл самолет С-17 ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ в количестве пятидесяти штук. В общем Вашингтон заявил о безвозмездной поставке двух сотен медприборов для России, стоимостью примерно пять с половиной миллионов.
Отмечается, что другие сто пятьдесят аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и подготовлены к отправке позже.