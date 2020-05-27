Россия получит вторую партию аппаратов ИВЛ от США до конца мая

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, на прошлой неделе в московский аэропорт Внуково-3 прибыл самолет С-17 ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ в количестве пятидесяти штук. В общем Вашингтон заявил о безвозмездной поставке двух сотен медприборов для России, стоимостью примерно пять с половиной миллионов.