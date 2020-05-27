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Posted 27 мая 2020, 18:04

Published 27 мая 2020, 18:04

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Россия получит вторую партию аппаратов ИВЛ от США до конца мая

Россия получит вторую партию аппаратов ИВЛ от США до конца мая

27 мая 2020, 18:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Власти США подготовят к отправке в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до конца мая.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, на прошлой неделе в московский аэропорт Внуково-3 прибыл самолет С-17 ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ в количестве пятидесяти штук. В общем Вашингтон заявил о безвозмездной поставке двух сотен медприборов для России, стоимостью примерно пять с половиной миллионов.

Отмечается, что другие сто пятьдесят аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и подготовлены к отправке позже.

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