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Posted 28 мая 2020, 11:43

Published 28 мая 2020, 11:43

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Инфекционисты из Ростова отправились в Сальск, где произошла вспышка коронавируса

28 мая 2020, 11:43
Сюжет
Коронавирус
Группа врачей-инфекционистов из Областной клинической больницы №1 отправилась в Сальск, где зарегистрирован очаг коронавируса, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Ранее стало известно, что количество заразившихся коронавирусом в психоневрологическом интернате в Сальске достигло 413 человек. Из-за вспышки инфекции в соцучреждении руководителю интерната был объявлен выговор.

По словам главы Минздрава Татьяны Быковской, ростовские специалисты были направлены в Сальск на тот случай, если интернет будет переведен в режим работы инфекционного госпиталя.

Также Быковская сообщила, что в регионе были сформированы бригады медиков, которые выразили готовность работать в инфекционных госпиталях, в том числе и вахтовым методом.

На 28 мая в Ростовской области было зарегистрировано 4287 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1529 человека, 35 скончались.

#Общество#Коронавирус#Новости
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