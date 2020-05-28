Ситуация с коронавирусом в Сальске, Зверево и Миллерово не вызывает опасения

По ее словам, на всех объектах были приняты необходимые меры для сдерживания распространения болезни. Так, психоневрологический интернат в Сальске был закрыт на обсервацию, подопечные, у которых инфекция протекает в бессимптомной форме, находятся в учреждении. В здании были обработаны и продезинфицированы все помещения. Кроме того, группа из четырех врачей и четырех медсестер и Ростова была направлена в Сальск. «У большинства заболевших болезнь протекает бессимптомно, на сегодняшнее утро у двух человек температура 37», — отметила министр.