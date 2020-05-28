Ситуация с коронавирусом в Сальске, Зверево и Миллерово не вызывает опасения

Posted 28 мая 2020, 13:37
Published 28 мая 2020, 13:37
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
По ее словам, на всех объектах были приняты необходимые меры для сдерживания распространения болезни. Так, психоневрологический интернат в Сальске был закрыт на обсервацию, подопечные, у которых инфекция протекает в бессимптомной форме, находятся в учреждении. В здании были обработаны и продезинфицированы все помещения. Кроме того, группа из четырех врачей и четырех медсестер и Ростова была направлена в Сальск. «У большинства заболевших болезнь протекает бессимптомно, на сегодняшнее утро у двух человек температура 37», — отметила министр.
Также она рассказала, что в Зверевском психоневрологическом интернате были приняты такие же меры. В учреждении на изоляции находятся 94 человека. «Как и в Сальске, болезнь протекает бессимптомно, даже температуры ни у кого нет. Ситуация в норме», — рассказала Елена Елисеева.
Также Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Миллерово был закрыт на карантин. В нем находятся подопечные центра и его работники с отрицательным результатом теста на коронавирус. Заболевших детей госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что руководители психоневрологических интернатов в Сальске и Зверево получили выговоры из-за вспышки коронавируса в учреждениях. В психоневрологическом интернате в Сальске заболели 413 человек, в Зверево коронавирус подтвердился у 108 человек.
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