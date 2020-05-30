Банду похитителей удобрений задержали в Ростовской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали банду из семерых участников возрастом от 28 до 62 лет. Преступников задержали на новом эпизоде, когда они пытались скрыться с украденными 44 мешками семян подсолнечника и 21 ящиком гербицида на сумму более миллиона рублей.