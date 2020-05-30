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Posted 30 мая 2020, 12:09

Published 30 мая 2020, 12:09

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Банду похитителей удобрений задержали в Ростовской области

30 мая 2020, 12:09
В Ростовской области задержали семерых человек, которые похищали удобрения из неохраняемых складов, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что из склада его организации пропали пестициды и гербициды общей стоимостью 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали банду из семерых участников возрастом от 28 до 62 лет. Преступников задержали на новом эпизоде, когда они пытались скрыться с украденными 44 мешками семян подсолнечника и 21 ящиком гербицида на сумму более миллиона рублей.

Выяснилось, что члены банды специально выбирали неохраняемые склады вдали от случайных свидетелей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Ростовской области задержали банду полицейских, которые вымогали деньги с водителей большегрузов.

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