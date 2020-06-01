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Posted 1 июня 2020, 07:28

Published 1 июня 2020, 07:28

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Движение ограничат в центре Ростова до конца августа

1 июня 2020, 07:28
В Ростове-на-Дону из-за ремонта теплотрассы закроют движение на участке улицы Социалистической, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут с 4 июня по 20 августа. Это коснется участка от Соборного до проспекта Буденновского.

С 8 июня автомобилисты не смогут останавливаться в переулке Доломановском. Речь идет об участке от дома № 51 до западной стороны Красноармейской.

Кроме того, со 2 июня по 15 июля перекроют движение на улице Алагирской. В этот период рабочие отремонтируют дорогу.

Ранее ростовчане попросили изменить схему движения в переулке Автомобильный.

#Общество#Новости
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