ЕР переводит программы поддержки детей в цифровой формат

«От того, как организуется деятельность в помощь детям, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее России. По этой причине в «Единой России» уделяется этим задачам пристальное внимание. Причем это относится и к законотворческому направлению деятельности, и к исполнению партийных проектов. Тут требуется комплексный подход, то есть должны решаться не только актуальные проблемы, но и приниматься меры, направленные на будущее», - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«За месяц 250 тысяч планшетов и ноутбуков передали регионам. Первыми их получили учащиеся 9 и 11 классов, поскольку у них сдача экзаменов, ЕГЭ в конце июня. Акция будет продолжаться целое лето, чтобы компьютер скрашивал нахождение дома и выступил помощником в повторении учебных материалов перед предстоящим учебным годом или поступлением в вуз», - цитирует Mkset главу АСИ Светлану Чупшеву.
Кроме всего, в нескольких областях страны будут открыты летние онлайн-лагеря для учащихся школ. С 1 июня их работа будет запущена при школах и организациях дополнительного образования детей.
В цифровой формат перевели и другие направления работы партии. «В текущем году мы открыли работу семейных приемных, провели тематические приемы в режиме онлайн. За помощью к нам обратились больше 20 тысяч человек. За период данной работы были выявлены и решены случаи, когда было отказано в выдаче пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического местонахождения граждан», - объяснила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
А ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением по поводу принятия некоторых мер в поддержку семей с детьми. Чтобы они были претворены в жизнь как можно быстрее, «Единая Россия» совместно с правительством РФ создала правовой механизм. Это затронуло ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет для семей, где размер среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. Кроме этого, Госдумой были поддержаны поправки «Единой России» по поводу двукратного повышения (с 3 375 до 6 750 рублей) минимальных ежемесячных пособий по уходу за детьми для безработных родителей. Также приняли закон, повышающий максимальную сумму пособия для потерявших рабочее место при нахождении в декретном отпуске с 6 000 рублей до 13 504 рублей, передает интернет-портал ER.ru.
По причине пандемии коронавируса большое число семей попало в сложную ситуацию. Поэтому задачей стало сделать так, чтобы единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет, начисляемые с 1 июня, нельзя было бы списать в счет уплаты долга. Члены Госдумы поддержали созданные фракцией «Единая Россия» нормы.
«За последнее время фракция «Единой России» областного парламента проделала большую работу, чтобы на Дону появились новые формы поддержки семей с детьми», - рассказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», депутат заксобрания Ростовской области Елена Мелихова.
В частности, установлена ежемесячная денежная выплата для детей от 3 до 7 лет (получателями являются малообеспеченные семьи), оказывается единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 5000 рублей, есть и другие формы поддержки. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев внес законопроект, предусматривающий введение скидки на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории Ростовской области для детей в возрасте от 5 до 7 лет из малоимущих семей. Депутаты законодательного собрания рассмотрят законопроект на ближайшем заседании.
Уникальным опытом Ростовской области, практически не имеющим аналогов в других регионах, является региональный партийный проект «Особенное детство». Проект запущен в 2017 году, вокруг него объединились общественные организации и родители детей с ограниченными возможностями здоровья. В день защиты детей проект проведет акцию «Люблю читать!» - комплекты книг и развивающих игр передадут в семьи, где воспитываются дети с ОВЗ, в нескольких городах Дона. Ранее проект выпустил объемный справочник, в котором собраны сведения о мерах социальной поддержки, льготах и пособиях, положенные детям-инвалидам и их законным представителям.