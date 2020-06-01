rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЕР переводит программы поддержки детей в цифровой формат

1 июня 2020, 15:03
Представители партии «Единая Россия» рассказали о законопроектах и предложениях по защите детей и улучшению качества их образования. Среди прочего, вместе с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) фракция проводит Всероссийскую акцию «Помоги учиться дома».

«От того, как организуется деятельность в помощь детям, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее России. По этой причине в «Единой России» уделяется этим задачам пристальное внимание. Причем это относится и к законотворческому направлению деятельности, и к исполнению партийных проектов. Тут требуется комплексный подход, то есть должны решаться не только актуальные проблемы, но и приниматься меры, направленные на будущее», - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«За месяц 250 тысяч планшетов и ноутбуков передали регионам. Первыми их получили учащиеся 9 и 11 классов, поскольку у них сдача экзаменов, ЕГЭ в конце июня. Акция будет продолжаться целое лето, чтобы компьютер скрашивал нахождение дома и выступил помощником в повторении учебных материалов перед предстоящим учебным годом или поступлением в вуз», - цитирует Mkset главу АСИ Светлану Чупшеву.

Кроме всего, в нескольких областях страны будут открыты летние онлайн-лагеря для учащихся школ. С 1 июня их работа будет запущена при школах и организациях дополнительного образования детей.

В цифровой формат перевели и другие направления работы партии. «В текущем году мы открыли работу семейных приемных, провели тематические приемы в режиме онлайн. За помощью к нам обратились больше 20 тысяч человек. За период данной работы были выявлены и решены случаи, когда было отказано в выдаче пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического местонахождения граждан», - объяснила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

А ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением по поводу принятия некоторых мер в поддержку семей с детьми. Чтобы они были претворены в жизнь как можно быстрее, «Единая Россия» совместно с правительством РФ создала правовой механизм. Это затронуло ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет для семей, где размер среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. Кроме этого, Госдумой были поддержаны поправки «Единой России» по поводу двукратного повышения (с 3 375 до 6 750 рублей) минимальных ежемесячных пособий по уходу за детьми для безработных родителей. Также приняли закон, повышающий максимальную сумму пособия для потерявших рабочее место при нахождении в декретном отпуске с 6 000 рублей до 13 504 рублей, передает интернет-портал ER.ru.

По причине пандемии коронавируса большое число семей попало в сложную ситуацию. Поэтому задачей стало сделать так, чтобы единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет, начисляемые с 1 июня, нельзя было бы списать в счет уплаты долга. Члены Госдумы поддержали созданные фракцией «Единая Россия» нормы.

«За последнее время фракция «Единой России» областного парламента проделала большую работу, чтобы на Дону появились новые формы поддержки семей с детьми», - рассказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», депутат заксобрания Ростовской области Елена Мелихова.

В частности, установлена ежемесячная денежная выплата для детей от 3 до 7 лет (получателями являются малообеспеченные семьи), оказывается единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 5000 рублей, есть и другие формы поддержки. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев внес законопроект, предусматривающий введение скидки на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории Ростовской области для детей в возрасте от 5 до 7 лет из малоимущих семей. Депутаты законодательного собрания рассмотрят законопроект на ближайшем заседании.

Уникальным опытом Ростовской области, практически не имеющим аналогов в других регионах, является региональный партийный проект «Особенное детство». Проект запущен в 2017 году, вокруг него объединились общественные организации и родители детей с ограниченными возможностями здоровья. В день защиты детей проект проведет акцию «Люблю читать!» - комплекты книг и развивающих игр передадут в семьи, где воспитываются дети с ОВЗ, в нескольких городах Дона. Ранее проект выпустил объемный справочник, в котором собраны сведения о мерах социальной поддержки, льготах и пособиях, положенные детям-инвалидам и их законным представителям.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00