ЕР переводит программы поддержки детей в цифровой формат

А ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением по поводу принятия некоторых мер в поддержку семей с детьми. Чтобы они были претворены в жизнь как можно быстрее, «Единая Россия» совместно с правительством РФ создала правовой механизм. Это затронуло ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет для семей, где размер среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. Кроме этого, Госдумой были поддержаны поправки «Единой России» по поводу двукратного повышения (с 3 375 до 6 750 рублей) минимальных ежемесячных пособий по уходу за детьми для безработных родителей. Также приняли закон, повышающий максимальную сумму пособия для потерявших рабочее место при нахождении в декретном отпуске с 6 000 рублей до 13 504 рублей, передает интернет-портал ER.ru.